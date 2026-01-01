Пермский фонд «Дедморозим» собрал для больных детей более 130 млн рублей Помощь получили более 1,1 тысячи ребят и молодых взрослых Поделиться Твитнуть

За прошедший год пермская команда благотворительного фонда «Дедморозим» обеспечила поддержку 1159 детям и молодым взрослым, столкнувшимся с серьёзными заболеваниями. На эти цели было потрачено более 130 млн руб.

В течение 2025 года благодаря усилиям специалистов 315 детей смогли оставаться дома под наблюдением, а не в стационаре, 291 ребёнок получил экстренную помощь. Шести новорождённым была сохранена возможность расти в родной семье, а 9 выпускников интернатов получили поддержку в освоении самостоятельной жизни в городе. Тысячи часов няни оказывали заботу больным детям в больницах. Всё это стало возможным благодаря поддержке неравнодушных пермяков, отмечают в фонде.

По словам руководителя отдела финансирования чудес фонда Дарьи Пикаловой, за год около 40 млн руб. составили пожертвования от обычных граждан, а 10 млн руб. — от компаний. Несмотря на увеличение среднего размера пожертвования с 300 руб. в 2024 году до примерно 400 руб. в 2025 году, общий объём собранных средств остался сопоставимым с уровнем 2024 года.

В целом, 2025 год стал для «Дедморозим» периодом значительных изменений и развития.

Директор пермского благотворительного фонда Надежда Ли отметила, что в течение года была актуализирована стратегия организации, подведены итоги десятилетнего проекта «Донорство ума», запущена служба функциональной реабилитации на дому, обновлен сайт, проведены новые благотворительные акции, такие как «Подписка на чудеса» и «Чокнемся». Эти нововведения направлены на повышение эффективности оказываемой помощи.

«Дедморозим» сегодня — это три некоммерческие организации, внедряющие современные подходы в различных областях помощи детям с тяжёлыми заболеваниями и их семьям. Миссия команды, насчитывающей более 100 человек, заключается в объединении людей для обеспечения благополучной жизни детей в семьях, а не в больницах или интернатах, на территории Пермского края.

Если сравнивать цифры предыдущих лет, то получится следующая картина. Объём поступлений в 2024 году составил 147,8 млн руб., в 2023-м — 112,7 млн руб. Поддержку в 2024 году получили 1076 детей, а годом ранее — 912. Таким образом, с увеличением поддержки от пермяков растёт и число подопечных, которые получают помощь.

