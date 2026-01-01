Минагропром Прикамья напомнил об изменении графиков платежей по договорам лизинга Уведомление контрагентов о новых условиях производится по электронной почте Поделиться Твитнуть

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

В соответствии с ФЗ № 425 от 28 ноября 2025 года, с 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в РФ увеличится с 20 до 22%. При этом закон не предусматривает переходных положений для обложения НДС при применении новой ставки, а также исключений для товаров, работ, услуг или имущественных прав, реализуемых по договорам, заключённым до 1 января 2026 года и имеющим длительный характер с переходом на следующие годы.

АО «Росагролизинг» вносит изменения в графики платежей своих контрагентов по договорам, заключённым до указанной даты.

Уведомление контрагентов о новых условиях производится через личный кабинет клиента на официальном сайте компании и по электронной почте.

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края информирует агропроизводителей о внесении изменений в графики платежей и необходимости своевременного выполнения лизинговых платежей с учётом обновлённых условий договоров финансовой аренды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.