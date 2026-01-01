Жители деревни в Пермском крае добились возобновления автобусного сообщения Маршрут закрывали из-за нерентабельности Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Родыгин

После вмешательства прокуратуры, следкома и «Народного фронта», а также по решению суда жителям д. Мартыново в Кунгурском округе вернули автобусное сообщение.

Как напомнили в пресс-службе прокуратуры, ещё в 2024 году по итогам судебного разбирательства, инициированного городским прокурором, муниципалитет обязали обеспечить жителям деревни возможность пользоваться транспортом.

И вот судебное решение выполнено: транспортная доступность для жителей Мартыново обеспечивается за счёт муниципального маршрута Кыласово—Кунгур.

В д. Мартыново постоянно проживают около 130 человек, преимущественно пожилые. Ранее жители деревни могли без проблем добраться до ближайших населённых пунктов и до Перми, но затем автобусное сообщение было прекращено.

Представители властей округа тогда рассказывали, что в 2024 году ООО «Кунгуравтотранс» провело анализ пассажиропотока по маршруту № 481 «Кыласово—Кунгур», который проходит через Мартыново. Оказалось, что маршрут нерентабелен из-за малого количества пассажиров. В связи с этим было решено, что продление маршрута до деревни нецелесообразно.

