В Пермском крае ожидается похолодание до –25°C

Арктический антициклон, формирующий погоду в регионе, пока смещается восточнее расчётной траектории, из-за чего облачность задерживается над центральными районами Пермского края. В результате утром в Перми температура составила –13°C вместо прогнозировавшихся –18…–20°C, а на севере края — тоже на 5 градусов выше ожидаемой.

Во вторник и среду в юго-западных районах сохранится облачная погода, дневные температуры будут в пределах –12…–15°C. В Перми ожидается постепенное понижение температуры: днём –14…–16°C, к утру среды — до –18…–20°C при умеренном восточном ветре. На востоке региона ночью столбики термометров опустятся до –25°C.

Уже в четверг, 15 января, гребень антициклона принесёт малооблачную и безветренную погоду в центральные и южные районы края. В Перми ожидается похолодание до –20…–22°C, а по отдельным районам края — до –25°C, причём самые низкие температуры прогнозируются именно на юге и западе Пермского края.

