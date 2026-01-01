В Перми обсуждают объединение двух крупных оборонных предприятий в НПО Решение может быть принято в первом полугодии Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

ФКП «Пермский пороховой завод» и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» могут вернуться к совместной работе в рамках научно-производственного объединения (НПО). По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», эта инициатива рассматривается АО «Технодинамика», входящим в контур ГК «Ростех», которая управляет этими предприятиями. В прошлом, до начала 1990-х годов, обе организации входили в НПО им. Кирова, где институт занимался научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, а завод — серийным производством продукции. Ожидается, что решение может быть принято в первом полугодии 2026 года.

ФКП «Пермский пороховой завод» является ключевым предприятием оборонно-промышленного комплекса региона. Завод производит заряды для реактивных систем залпового огня, комплексов ПВО, авиаракетных двигателей, стартово-разгонных систем для крылатых ракет и пороха для стрелкового оружия. Финансовая информация не разглашается. В декабре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о преобразовании завода в акционерное общество, которое должно произойти в течение 60 месяцев. Акции нового АО будут переданы в «Ростех». Завод уже входит в холдинг «Технодинамика», принадлежащий госкорпорации.

АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» был основан в 1950 году и сегодня является одним из ведущих учреждений страны в области разработки порохов, твердых ракетных топлив и воспламенительных составов. Институт также занимается разработкой технологий для их массового производства. Финансовая отчетность не публикуется с 2019 года. Приватизация института и изменение формы собственности с ФГУП на АО были завершены в декабре 2012 года. Как и Пермский пороховой завод, институт управляется холдингом «Технодинамика», входящим в ГК «Ростех».

Пресс-служба АО «Технодинамика» пока не предоставила комментарий относительно возможных планов по объединению предприятий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.