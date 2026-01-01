В Пермском крае открыли шестую ледовую переправу Новый маршрут проложен через реку Чусовую Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С приходом устойчивых морозов в Пермском крае продолжают обустраивать сезонные ледовые переправы. В Чусовском городском округе открыли уже шестую переправу.

Новый маршрут проложен через реку Чусовую и соединяет п. Верхнечусовские Городки с д. Красная Горка. Проезд разрешён для транспорта грузоподъёмностью до 10 тонн.

В региональном управлении МЧС России напомнили, что на переправе в Соликамском округе, которая ранее была открыта на Каме между посёлком Тюлькино и деревней с таким же названием, увеличили допустимую нагрузку до 35 тонн.

Также в Пермском крае, напоминает ВЕТТА, действуют другие ледовые переправы с разными ограничениями по весу:

— в Гайнском округе через Каму по автодороге Лугдын—Кебраты — до 10 тонн;

— в Кунгурском округе между с. Насадка и д. Мостовая — до 3 тонн;

— в Оханском округе между Оханском и Юго-Камским — до 5 тонн;

— в Косинском округе между с. Коса и п. Усть-Коса — до 10 тонн.

