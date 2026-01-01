Пермский «Молот» одержал волевую победу в Ростове-на-Дону Хеттрик оформил Максим Кицын Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В понедельник, 12 января, состоялся матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором «Ростов» встретился с «Молотом» (Пермь). Игра состоялась в Ростове-на-Дону.

Перед матчем «Ростов» занимал 32-е место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 28 очков. «Молот» находился на 19-й позиции с 44 баллами.

Первый период начался с трёх безответных голов «Ростова».

Только во второй двадцатиминутке Максим Кицын забросил шайбу в большинстве, сократив отставание — 3:1.

В третьем периоде Николай Глухов отдал великолепный пас, а Игорь Зенчиков точно пробил, сделав счёт 3:2. Затем Кицын оформил дубль и сравнял счёт — 3:3. А Дмитрий Ябелов реализовал свой момент, выведя «Молот» вперёд — 3:4. Но «Ростов» всё же сумел сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Победу у «Ростова» вырвал Максим Кицын, оформив хеттрик. Матч завершился со счётом 4:5

