Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отоплением на севере Пермского края

Прокуратура Красновишерского района Пермского края провела расследование в связи с перебоями в работе котельных, обеспечивающих теплом жителей муниципального округа. В ходе проверки выяснилось, что из-за снижения параметров подачи коммунального ресурса в некоторых жилых домах Красновишерска наблюдаются отклонения от нормы в показателях отопления.

По результатам проверки прокуратура направила представление в ресурсоснабжающую организацию. Рассматривается вопрос привлечения сотрудников ООО «Теплосети» к административной ответственности.

В суд был подан иск к ООО «Теплосети» с требованием обеспечить граждан качественной коммунальной услугой отопления. По ходатайству прокурора суд принял обеспечительные меры в рамках рассмотрения этого иска.

Надзорное ведомство продолжает контролировать вопрос обеспечения граждан качественной услугой по теплоснабжению и перерасчета платы за неё.

