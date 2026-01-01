Мэр Перми ответил на претензии жителей ЖК «Арсенал» и «Гулливер» Пермяки недовольны качеством уборки территорий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава администрации Перми Эдуард Соснин ответил на жалобы жителей ЖК «Арсенал» и «Гулливер». Пермяки были недовольны качеством уборки территорий в первые дни нового года.

По ЖК «Арсенал» мэр пояснил, что до недавнего времени земельные участки в данном жилом комплексе находились в собственности застройщика, что вызвало многолетние судебные разбирательства с целью передачи их в собственность города для содержания. В конце 2025 года суд вынес решение в пользу мэрии, обязав застройщика передать эти участки. В настоящее время департамент дорог и благоустройства занимается оформлением проезжей части и тротуаров как отдельных объектов на кадастровой карте, что необходимо для их содержания. До завершения этой процедуры финансирование данных работ невозможно. «Процедура еще не завершена, но мы активно работаем над решением проблемы с уборкой», — отметил Соснин.

В ЖК «Гулливер» также ведётся работа, заявил градоначальник, но процесс осложняется из-за припаркованных автомобилей. «Мы прилагаем все усилия для организации уборки, и помощь автовладельцев будет крайне полезна», — подытожил глава.

Также в администрации Перми рассказали, что за праздничные дни с улиц и дорог краевого центра вывезено 129,7 куб. м снега.

Работали каждый день в среднем 225 единиц техники и 262 человека.

Было использовано почти 5 тыс. тонн противогололёдных материалов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.