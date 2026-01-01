За праздничные дни на пожарах в Прикамье погибли девять человек Ещё 13 получили травмы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС Пермского края отчитались о работе в праздничные дни. С 30 декабря по 11 января в регионе произошло две чрезвычайных ситуации. Пожарные спасли 45 человек, включая 10 детей, и ликвидировали 111 возгораний. В результате пожаров погибли 9 человек и ещё 13 получили травмы.

Спасательные службы реагировали на 69 дорожно-транспортных происшествий, где были спасены 8 человек, в том числе двое детей.

На водных объектах региона чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. В настоящее время в крае допущены к эксплуатации и работают в штатном режиме 5 ледовых переправ.

