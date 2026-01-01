В Перми разработали фильтр для очистки воды из отходов целлюлозно‑бумажного производства Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Ученые Пермского политеха разработали новую технологию превращения многотоннажных отходов — лигносульфонатов и старых древесностружечных плит — в высокоэффективные сорбенты для очистки воды, превосходящие коммерческие аналоги по эффективности в 3-12 раз. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Проблема чистой питьевой воды актуальна для 2,1 млрд человек. Промышленные предприятия загрязняют воду отходами, такими как лигносульфонаты и древесностружечные плиты. Традиционные методы очистки, включая промышленные угли, имеют недостатки: высокая стоимость сырья, энергозатратность и низкая эффективность.

Ученые Пермского политеха предложили метод термохимического пиролиза для создания углеродных сорбентов из отходов. В лабораторных экспериментах они сравнили эффективность новых сорбентов с коммерческими образцами (березовый, кокосовый и каменный уголь) по показателям мутности, цветности и окисляемости.

Оказалось, что новые сорбенты значительно превосходят промышленные аналоги: удаляют 64,5% органики, что в 6-12 раз больше, чем у коммерческих углей; снижают цветность воды на 70%, что в 3,5 раза эффективнее промышленного угля.

Технология позволяет создавать недорогие фильтры для очистки воды в экстремальных условиях, превращая отходы в востребованный продукт и реализуя модель замкнутого цикла.

