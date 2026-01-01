Жителей Пермского края предупредили о гололёде и изморози 13 января Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского ЦГМС, 13 января в некоторых районах Пермского края ожидаются гололёдные и изморозевые явления, в связи с этим специалисты рекомендовали жителям соблюдать осторожность.

В частности, необходимо избегать нахождения рядом с деревьями, строительными конструкциями и линиями электропередачи, нельзя парковать автомобиль вблизи них.

При возникновении аварийных ситуаций на электросетях необходимо отключить все электроприборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям следует придерживаться скоростного режима, избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать безопасную дистанцию. Управление транспортным средством должно осуществляться с учётом состояния дорожного покрытия.

Пешеходам необходимо проявлять осторожность при передвижении и переходе через проезжую часть.

