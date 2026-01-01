Две трети работающих жителей Перми намерены увеличить доход в 2026 году Они хотят получать более 100 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Авито Работа» и «Авито Реклама» опросили работающих россиян, чтобы узнать, каковы их финансовые ожидания на следующий год и какой доход они планируют получать в среднем в 2026 году. Согласно исследованию, 66% респондентов из Перми намерены увеличить свой доход. Средний уровень дохода, на который они ориентируются, составляет около 100 137 руб. в месяц.

По всей России 17% опрошенных намерены сохранить текущий уровень дохода. Чаще всего об этом говорили респонденты старше 65 лет (30%) и в возрасте 55-64 лет (23%). Напротив, среди молодых людей чаще встречаются те, кто хочет увеличить свой доход. Наиболее амбициозны респонденты 18-24 лет (72%), 25-34 лет (71%) и 35-44 лет (69%).

Зарплатные ожидания напрямую зависят от возраста: чем моложе респондент, тем выше его доходные планы на 2026 год. Например, по всей России представители поколения Z (18-24 лет) в среднем рассчитывают на доход в 125,4 тыс. руб., а респонденты 25-34 лет — на 123,8 тыс. руб. У миллениалов (35-44 лет) ожидания скромнее — около 114 тыс. руб.

В профессиональном плане также наблюдаются значительные различия. Топ-менеджеры по всей России имеют самые высокие зарплатные ожидания, планируя получать в среднем 166,7 тыс. руб. в месяц. В тройку самых амбициозных профессионалов также вошли сотрудники салонов красоты (144 тыс. руб./мес.) и специалисты в области маркетинга и PR (137,2 тыс. руб./мес.).

IT-специалисты рассчитывают на доход в 134,6 тыс. руб. в месяц, мастера по оказанию персональных услуг — 132,7 тыс. руб., операторы спецтехники, специалисты железнодорожных, морских и авиаперевозок — 126,3 тыс. руб., а дизайнеры и проектировщики — 123,6 тыс. руб.

Рынок труда испытывает дефицит кадров. В таких условиях соискатели сохраняют сильные позиции, а работодатели, несмотря на замедление роста зарплат в некоторых сегментах, продолжают конкурировать за квалифицированных специалистов. Это открывает перед профессионалами дополнительные возможности для карьерного роста и обсуждения более выгодных условий труда. Средний ожидаемый доход в 110 тыс. руб. уже почти совпадает с прогнозами Минэкономразвития по номинальной зарплате на 2026 год, которые составляют 114 тыс. руб., отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Желание увеличить доход также проявляется в том, как респонденты ищут новые карьерные возможности. Почти половина опрошенных из Перми (49%) узнают о вакансиях через друзей, коллег и родственников. При этом растёт значимость цифровых каналов для поиска работы. 37% респондентов обращают внимание на рекламу вакансий на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, 37% — на рекламу в поисковых системах. 22% ориентируются на рекламу в соцсетях, а 22% — в мессенджерах. Традиционные медиа играют менее значимую роль: радио, телевидение и наружная реклама привлекают внимание 9%, 4% и 3% респондентов соответственно.

