На СВО погиб житель Прикамья Николай Шевалдин Его похоронят 15 января в Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: Анна Шевалдина

Во время специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевого задания погиб житель Березников Николай Шевалдин. Об этом сообщили родственники военнослужащего в соцсетях.

Обстоятельства его смерти не уточняются. Также не сообщается возраст погибшего. Известно лишь, что он погиб 26 июля 2025 года.

Прощание с военнослужащим состоится 15 января в 10:00 в прощальном зале в Березниках по ул. Мамина-Сибиряка, 1Б («Гранд Ритуал»).

Отпевание запланировано на 10:30 в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Поминальный обед состоится в 12:00 в кафе «Металлург».

