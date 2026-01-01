Число заболевших гриппом и ОРВИ в Прикамье снизилось почти на 35% Динамика объясняется продолжительными выходными Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

С 5 по 11 января 2026 года в Пермском крае зафиксировали 9196 случаев гриппа и ОРВИ. Количество заболевших уменьшилось на 34,6% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, связав снижение с праздничными днями и выходными.

Согласно результатам лабораторных исследований, у пациентов с респираторными симптомами обнаружены вирусы гриппа и другие возбудители, такие как риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

Чтобы предотвратить распространение гриппа и ОРВИ, советуют регулярно и тщательно мыть руки; не переохлаждаться; чаще проветривать помещения; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды; соблюдать правила «респираторного этикета» (не трогать руками нос, рот и глаза, если вы здоровы; больным не посещать общественные места без масок, кашлять и чихать в носовые платки, лучше одноразовые, а если их нет — в сгиб локтя).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.