Двум жителям Перми предъявлено обвинение в убийстве знакомых Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники устроили пожар

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми краевого управления СК России предъявил обвинение двум местным жителям 2002 и 1991 г.р. по ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).

В следкоме напомнили, что 3 января в комнате общежития на ул. Веденеева после пожара были обнаружены останки двух мужчин. Судебно-медицинская экспертиза показала, что они погибли от колото-резаных ранений. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Орджоникидзевского района города.

По версии следствия, во время совместного распития алкоголя между обвиняемыми и потерпевшими возникла ссора, в ходе которой фигуранты нанесли смертельные ранения. Затем они подожгли комнату, чтобы скрыть следы преступления.

Суд, по ходатайству следователя, заключил обвиняемых под стражу. Личность одного из потерпевших будет установлена с помощью молекулярно-генетической экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

