Двум жителям Перми предъявлено обвинение в убийстве знакомых
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники устроили пожар
Следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми краевого управления СК России предъявил обвинение двум местным жителям 2002 и 1991 г.р. по ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).
В следкоме напомнили, что 3 января в комнате общежития на ул. Веденеева после пожара были обнаружены останки двух мужчин. Судебно-медицинская экспертиза показала, что они погибли от колото-резаных ранений. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Орджоникидзевского района города.
По версии следствия, во время совместного распития алкоголя между обвиняемыми и потерпевшими возникла ссора, в ходе которой фигуранты нанесли смертельные ранения. Затем они подожгли комнату, чтобы скрыть следы преступления.
Суд, по ходатайству следователя, заключил обвиняемых под стражу. Личность одного из потерпевших будет установлена с помощью молекулярно-генетической экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.