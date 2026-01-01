Младший сержант из Пермского края погиб в зоне СВО Ему было 29 лет Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество "ЗАТО Звёздный" ВКонтакте

Администрация ЗАТО Звёздный Пермского края сообщила о гибели местного жителя во время выполнения задач по защите безопасности России в зоне СВО — младшего сержанта Михаила Замараева. Власти выразили соболезнования родным и близким.

«Героически погиб 6 декабря 2025 года в ходе наступательных действий при участии в мероприятиях специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики. Михаил Александрович отдал свою жизнь, защищая интересы Родины и мирных граждан. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти как пример мужества, стойкости и самоотверженности», — сообщили в окружной администрации.

Михаил Замараев окончил Пермский краевой индустриальный техникум по специальности "сварщик". В апреле 2016 года был призван на срочную службу, с 2016 по 2019 годы работал в ООО «Электрообогревстрой», в ноябре 2019-го поступил на военную службу по контракту. Был принят на прохождение службы курсантом учебного батальона войсковой части 31612 в п. Еланский Свердловской области, а в декабре — на прохождение службы номером расчёта миномётной батареи мотострелкового батальона на БМП.

В июне 2022 года Михаила повысили в должности, назначив старшим наводчиком миномётной батареи мотострелкового батальона (на БМП). А в августе того же года он отправился на службу в зону СВО. На момент гибели ему было 29 лет.

Церемония прощания с погибшим состоится 13 января во Дворце культуры пгт Звёздный. Начало в 11:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе СВО погиб житель Пермского края Сергей Дурновцев. Его похороны пройдут 15 января в Перми.

