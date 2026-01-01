Прикамье – в числе лидеров по оформлению комплексного экологического разрешения К концу года документ получили 74% промышленных объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прикамье вошло в число самых активных регионов по оформлению комплексного экологического разрешения (КЭР). В целом к концу года необходимый документ получили 74% российских объектов, обязанных его иметь. Об этом сообщает Росприроднадзор.

«Наиболее высокая активность по получению КЭР отмечается в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Пермском крае и Самарской области. В то же время, наименьшая активность подачи заявок зафиксирована в Республиках Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, а также в Калининградской и Свердловской областях», — отметили в ведомстве.

В госреестре состоят 5074 объекта I категории, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду, обязанность по получению КЭР распространяется на 5041 из них. Документ был получен 3716 объектами I категории, 263 из них входят в перечень крупнейших загрязнителей — на их долю приходится не менее 60% суммарных выбросов и сбросов по стране.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что получение КЭР является важным шагом к снижению нагрузки на окружающую среду и переходу предприятий на более экологичные технологии.

