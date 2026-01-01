К всероссийской акции «Ёлковорот» присоединились 12 округов Прикамья Все её участники получат именные сертификаты и разыграют призы Поделиться Твитнуть

фото: prostooleh

freepik.com

Движение «Экосистема» организовало акцию по сбору и утилизации новогодних елей. Пункты приёма можно найти на сайте «Ёлковорот». В этом году к акции присоединились жители Березников, Кунгура, Соликамска, Чайковского, Нытвы, Усть-Кишерти, Ильинского, Кочевского, Куединского, Пермского, Уинского и Чердынского округов. Это в два раза больше территорий, чем в прошлом году.

АО «ПРО ТКО» рекомендует жителям населенных пунктов, где нет пунктов сбора, оставлять живые и искусственные елки на контейнерных площадках в отсеках для крупногабаритных отходов. Регоператор аккуратно вывезет деревья.

Во время акции на сайте проекта пользователи смогут узнавать ближайшие пункты приёма, фиксировать сдачу ёлок и копить экобаллы для участия в розыгрышах призов от партнёров. Все участники получат именные сертификаты за сданную ёлку.

Акция в Пермском крае проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

