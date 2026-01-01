Елена Синица За 2025 год прикамская санавиация спасла 1200 жизней За этот период было проведено 500 операций на месте Поделиться Твитнуть

В Прикамье подвели итоги работы санавиации за 2025 год. За этот период было совершено 170 вылетов, 1800 выездов, 500 операций на месте, спасти удалось 1200 жизней. Такие данные в своём телеграм-канале привёл губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он отметил, что в регионе усовершенствовали алгоритм приёма и передачи вызовов. Если ранее за один вылет могли эвакуировать только одного пациента, то теперь — от двух до пяти человек из разных округов. При этом каждый вылет координируется между бригадами санавиации и специалистами округа. При этом учитывается состояние каждого пациента, чтобы эвакуация была безопасна для всех.

Помимо этого, в прошлом году появилась специальная бригада неонатологов, чтобы из территорий могли эвакуировать новорожденных детей. Так, например, впервые удалось доставить в перинатальный центр малыша, которому был всего один день.

«Благодарю бригады санавиации за работу в любую погоду и любое время суток! Спасибо врачам, медсестрам, водителям и пилотам за профессионализм и верность делу!» — добавил Махонин.

