В Перми зарегистрировали новую театральную студию

В Перми зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Театр-студия «Закулисье». Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 26 декабря. Согласно данным сервиса Rusprofile, организация осуществляет деятельность в сфере исполнительских искусств и учреждений культуры, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Учредителями выступают пермская предпринимательница Марина Иванова и Александр Сизиков, чей ИНН зарегистрирован в Алтайском крае. Марина Иванова является директором ООО «Академия профессионального развития», а также зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в сфере юридических услуг.

Александр Сизиков ранее занимал должность директора алтайского ООО «Маск-Премьер», специализирующегося на организации досуга и развлечений. На официальном сайте пермского «Театра-Театра» размещена информация об актёре Александре Сизикове: он окончил Алтайский государственный институт культуры и искусства в 2002 году, работал в трёх театрах региона, а с 2011 года участвует в спектаклях пермского «Театра-Театра».

На территории Перми действуют ещё около девяти театров, имеющих статус автономных некоммерческих организаций, среди них — Театр «Кто», Театр балета «Фуэте», Пермский театр человека и Театр-студия «Гистрион».

