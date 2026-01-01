Вячеслав Асанов покинул пост руководителя пресс-службы ФК «Амкар Пермь» Анна Крюкова назначена пресс-атташе клуба Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Вячеслав Асанов уходит с поста руководителя пресс-службы ФК «Амкар Пермь», сообщили в клубе, поблагодарив специалиста за профессиональную работу и весомый вклад в развитие команды.

Вячеслав Асанов присоединился к «Амкару» после его возрождения, начав свою карьеру в клубе с должности редактора социальных сетей. В январе 2024 года он стал пресс-атташе, а через год занял пост руководителя пресс-службы.

Также в клубе сообщили, что Анна Крюкова назначена пресс-атташе ФК «Амкар Пермь».

Анна Крюкова присоединилась к «Амкару» в апреле 2022 года, где начала работать на должности руководителя клубного телевидения. Ранее она трудилась на телеканале ВЕТТА и преподавала на кафедре журналистики ПГНИУ.





