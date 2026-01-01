В 2025 году в Пермском крае аттестованы 92 экскурсовода Работать гидом без аттестации в регионе запрещено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На данный момент в Пермском крае насчитывается 299 аттестованных экскурсоводов, из них 92 включены в федеральный реестр в 2025 году. Об этом сообщили в минтуризма региона.

Большинство гидов работают по всему краю, но некоторые специализируются на конкретных муниципалитетах. Например, многие проводят экскурсии по Перми, Березникам, Чердынскому округу, Соликамску и Чайковскому. Также аттестованы гиды для Коми-Пермяцкого округа, Очера, Оханска и Большой Сосновы.

Кроме того, в регионе работают пять гидов-переводчиков, которые могут проводить экскурсии для туристов, говорящих на английском, немецком и испанском языках.

Напомним, с 2022 года в Пермском крае началась аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. До марта 2025 года она была добровольной, но теперь она обязательна для всех, кто хочет вести экскурсии. С этого времени без нагрудной идентификационной карточки и подтверждения квалификации выходить на маршруты запрещено.

Министерство по туризму Пермского края контролирует деятельность экскурсоводов и напоминает о необходимости соблюдать законодательство. Экскурсоводы должны иметь нагрудную идентификационную карточку, которая должна быть доступна для осмотра всем желающим. Передача карточки третьим лицам не допускается.

За нарушение этих требований предусмотрены предупреждения и административные штрафы в размере от 5 до 50 тыс. руб. Возможно, размер штрафов будет увеличен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.