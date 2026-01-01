Пермский край и Свердловскую область свяжет снегоходный маршрут Он будет пролегать вдоль реки Чусовой Поделиться Твитнуть

Дмитрий Ионин

В Свердловской области планируется создание нового снегоходного маршрута, который соединит регион с Пермским краем. Путь будет пролегать вдоль реки Чусовой, об этом сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин в своих социальных сетях. Он отметил, что лично протестировал маршрут во время январских праздников.

Новый маршрут стартует на территории клуба «Ключ-Камень» и завершается в с. Кын Пермского края. Трасса проходит через живописные районы Слободы и Каменки, считающиеся одними из самых красивых участков Чусовой.

В ходе поездки министр встретился с представителями туристической отрасли. Они обсудили вопросы безопасности снегоходных туров и перспективы привлечения иностранных туристов в регион.

«Туроператор «Студия приключений ЮБиТу» поднимает правильные вопросы в части аттестации инструкторов-проводников. С одной стороны, она обязательна, ведь это вопросы безопасности. С другой, начинаются перекосы, когда от инструкторов по квадроциклам требуется обычная аттестация, а от снегоходных инструкторов ООПТ начинают требовать аттестацию по виду... лыжный туризм. При этом обычно это одни и те же инструкторы», — отметил Ионин.

