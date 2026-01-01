В Прикамье пассажиров эвакуировали из двух скорых поездов Причиной стало сообщение о взрывчатке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 12 января в Пермском крае поступил сигнал о возможном наличии взрывчатки в пассажирских поездах сообщением «Челябинск—Санкт-Петербург» и «Санкт-Петербург—Челябинск».

Как рассказали «Новому компаньону» в пермской транспортной полиции, сообщение было получено в 00:20 по местному времени.

«На станциях Верещагино и Кунгур инспектор-кинолог со служебной собакой осмотрел поезда. Посторонние предметы не выявлены», — пояснили в ведомстве.

После этого поезда проследовали к месту назначения. Задержка составила 45 и 110 минут соответственно. СМИ написали, что во время осмотра составов пассажиров попросили выйти из вагонов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.