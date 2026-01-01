Литературная акция прошла в пермской больнице Мероприятие состоялось по проекту партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» Поделиться Твитнуть

В конце минувшей недели активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели тематическое мероприятие для пациентов педиатрического отделения больницы им. С.Н. Гринберга. Акция была приурочена к 130-летию со дня рождения детского писателя Ильи Маршака.

Молодогвардейцы организовали для детей, оставшихся на лечении в праздничные дни, литературную встречу, посвящённую творчеству писателя. Волонтёры вместе с ребятами и их родителями прочитали вслух сказки писателя, создав в больнице атмосферу тепла и домашнего уюта.

Руководитель Пермского Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Леонид Новохатский отметил значимость таких акций: «Для ребят, которые проводят праздники в больничных стенах, очень важны внимание и позитивные эмоции. Чтение добрых сказок — это прекрасная возможность вместе с детьми окунуться в мир чудес, отвлечься от лечения и просто порадоваться».

Координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Григорий Цепаев подчеркнул комплексный подход инициативы. «Проект «Здоровое будущее» нацелен на всестороннюю помощь. Помимо медицинской помощи, мы создаём для детей, проходящих лечение, поддерживающую среду. Живое общение, сказкотерапия, внимание волонтёров — это мощная психологическая поддержка, которая укрепляет внутренние силы ребёнка».

Напомним, что подобные мероприятия — это лишь часть масштабной работы, которую «Единая Россия» ведет в сфере здравоохранения, реализуя народную программу. Помимо социальной поддержки, партия уделяет первостепенное внимание обновлению медицинской инфраструктуры, ведя капитальный ремонт и возводя современные клиники, амбулатории и ФАПы.

