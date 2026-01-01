Елена Синица Появилось видео задержания россиянина, планировавшего теракт в Прикамье Задержанному грозит пожизненное лишение свободы Поделиться Твитнуть

Появилось видео задержания россиянина, планировавшего теракт в Прикамье на железнодорожном мосту. Кадры опубликовало ТАСС.

По данным ЦОС, задержан мужчина 1972 г.р. Он стал жертвой телефонных мошенников, перевёл им 350 тыс. руб. на «безопасные» счета. Аферисты убедили его изготовить самодельное взрывное устройство, отметив, что помогут вернуть деньги.

По месту жительства мужчины нашли 10 кг взрывчатых веществ, а также компоненты для изготовления бомб и веб-камеру, которая нужна была задержанному для наблюдения за мостом. В отношении россиянина завели уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Также его могут привлечь к ответственности за приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.