Землю с недостроенным объектом в Перми продают за 2 млн рублей Участок предназначен для размещения спортокомплекса

Фото: публичная кадастровая карта

В Перми за 2 млн руб. продаётся земельный участок рядом с жилым домом по ул. Лузенина, 12, площадью 4,6 тыс. кв. м. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», на территории находится объект незавершённого строительства.

«Предлагaем вaшему внимaнию участок под зaстpойку под обьектoм нeзавeршённoгo cтpоительства (здaния нет). Moтовилиxa, Висим. На данный момент назначение под спорт. Подходит под КРТ, для баланса территории», — отмечает автор.

Общая площадь здания — 424 кв. м, высота потолков — 3 м, центральное отопление, мощность электросети — 1 кВт с возможностью увеличить.

Согласно данным публичной кадастровой карты, адрес объекта — ул. Алексеевская, з/у 49. Разрешённый вид использования — для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. На публичном портале ИСОГД Перми отмечается, что участок входит в зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3), предельная высота строений — не более четырёх этажей.

Впервые объявление появилось на платформе в сентябре. Изначально землю предлагалось приобрести за 6 млн руб., а в начале октября — за 9 млн.

