Дольщики недостроя в Перми получили дополнительную компенсацию

В Перми суд рассмотрел дело по иску двух участников долевого строительства жилого дома в Мотовилихинском районе к Фонду развития территорий и министерству строительства Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Известно, что в декабре 2012 года истцы заключили договор долевого строительства с инвестиционной компанией «Город-строй». Согласно договору, застройщик должен был передать им в собственность квартиру не позднее середины октября 2014 года. Однако впоследствии компания обанкротилась. Тогда Фонд развития территорий выплатил дольщикам компенсацию, но её размер тех не устроил.

Суд первой инстанции счёл требования истцов обоснованными, вынес постановление о взыскании с Фонда по 773 тыс. руб. в пользу каждого.

Судебная коллегия по гражданским делам установила, что с даты принятия Фондом решения о выплате компенсации до фактической выплаты возмещения стоимость квартиры изменилась, в связи с чем истцы имеют право на взыскание с ответчика убытков — разницы между стоимостью жилья на дату принятия решения Фондом о производстве выплаты и его стоимостью на дату перечисления выплаты. Краевой суд также согласился с решением суда первой инстанции, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу Фонда.





