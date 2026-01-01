В Прикамье начали продавать значки с изображением печных изразцов XVIII века Их можно приобрести в сувенирной лавке Соликамского краеведческого музея Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Соликамского округа

В сувенирной лавке Соликамского краеведческого музея теперь можно найти значки, изображающие расписные печные кафли XVIII века, которые раньше украшали печи состоятельных жителей Соли Камской. Об этом сообщили в администрации Соликамского округа.

Музейная коллекция изразцов и их фрагментов вызывает большой интерес у исследователей. Всего в музее насчитывается 941 такой предмет. Большинство из них украшены полихромной росписью в различных оттенках зелёного, коричневого, синего и жёлтого. Также в коллекции есть изразцы с монохромной росписью: на белом фоне нанесены рисунки синей кобальтовой краской.

Один из таких фрагментов был представлен в экспозиции Дома воеводы до его реставрации. Самые ранние изразцы, датируемые началом XVII века, вероятно, были изготовлены именно в Соликамске. Коллекция продолжает изучаться учёными и в будущем будет представлена широкой публике. А пока посетители могут приобрести значки и начать собирать свою собственную коллекцию фрагментов печных изразцов XVIII века.

