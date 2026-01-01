В Пермском крае на торги выставили 15 участков, изъятых за нарушение пользования Земли предназначены для ведения сельского хозяйства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минимущества Пермского края продаст на торгах 15 земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятых по решению суда у собственников за их неиспользование. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Публичные торги в форме открытых электронных аукционов запланированы на 12 февраля. Срок окончания подачи заявок на участие — 9 февраля.

Участки расположены в Карагайском, Чусовском, Еловском, Добрянском и Пермском округах. Начальная цена за лоты варьируется от 20 до 600 тыс. руб. Самая низкая цена установлена на два участка в Чусовском округе. Так, начальная стоимость лота в районе д. Брагино, урочище «Брагино», площадью 19 тыс. кв. м составляет 22,8 тыс. руб., на участок 25 тыс. кв. м в д. Куликово, урочище «Подрастанское», — 24,5 тыс. руб.

Самая высокая начальная цена — 604,1 тыс. руб. — за участок, предназначенный для крестьянского (фермерского) хозяйства, рядом с с. Осиновик в Еловском районе площадью 548,6 тыс. кв. м. Самый крупный участок площадью 689,9 тыс. кв. м находится в Чусовом, д. Куликово, урочище «Большое поле», начальная цена составляет 545,7 тыс. руб.

Решение о вовлечении земель в оборот принято на основании шести соответствующих судебных решений. Как указано в судебных актах, при проведении выездных обследований было установлено, что собственники не выполняют обязательные мероприятия по защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью вопреки требованиям земельного законодательства, следы ведения сельскохозяйственной деятельности на участках отсутствуют.

