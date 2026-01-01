Земельные аукционы в 2025 году принесли Перми 355,7 млн рублей Наибольший доход от земельных торгов был зафиксирован в третьем и четвёртом кварталах Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По данным департамента земельных отношений горадминистрации, в 2025 году благодаря земельным аукционам бюджет Перми увеличился на 355,7 млн руб. Этот показатель на 23% выше, чем в 2023 году, когда по итогам торгов в городскую казну поступило 289,5 млн руб. Максимальный доход был получен в третьем и четвёртом кварталах 2025 года: 118,1 и 131,2 млн руб. соответственно.

В течение 2025 года в Перми было проведено 48 аукционов, на которых разыгрывались права на аренду и покупку земельных участков. Всего на торги было выставлено 293 лота, из которых 163 были реализованы. Общая площадь предоставленных участков составила 228 тыс. кв. м. Эти земли предназначались для индивидуального жилищного строительства, складов, спортивных объектов, авторемонтных мастерских и других целей.

По результатам года 56% всех выставленных на аукцион участков были проданы. Большинство из них ушли с превышением стартовой цены в 3-7 раз. Особенно значительный рост наблюдался по участкам, предназначенным для индивидуального жилищного строительства. Например, в ноябре 2025 года арендная плата за участок под ИЖС в Орджоникидзевском районе Перми увеличилась в 30 раз. Только 45 из 163 участков были проданы по начальной цене.

В департаменте земельных отношений отметили, что результаты аукционов свидетельствуют о высоком интересе инвесторов и жителей Перми к земельным участкам.

