Бизнесмены из Краснодарского края решили заняться фермерством в Прикамье

фото: тг-канал Ольги Андриановой

В декабре 2025 года в Прикамье было зарегистрировано крестьянское фермерское хозяйство «Млечный путь» (КФХ). По данным Rusprofile, КФХ зарегистрировано в Осинском районе и занимается выращиванием зерновых и масличных культур.

В качестве основного вида деятельности в профиле компании указано выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Управляет хозяйством Александр Зайцев, который также является одним из двух учредителей. Вторым учредителем выступает Дмитрий Снытко. Данные о распределении долей между ними не представлены. На данный момент у организации нет зарегистрированных товарных знаков.

Отметим, что оба бизнесмена ведут предпринимательскую деятельность на территории Краснодарского края. При этом Александр Зайцев имеет и другой аграрный актив в Пермском крае — ООО «НПО «Эслер». Компания в сфере смешанного сельского хозяйства была зарегистрирована в 2023 году. Зайцев владеет 50% долей в уставном капитале. Вторым учредителем выступает Армен Егиян. Финансовая информация по ООО «НПО «Эслер» ограничена. Известно, что на 31 декабря 2024 года компания перечислила 570 134 руб. налогов и 32 283 руб. взносов.





