Жительница Перми предстанет перед судом за помощь в нелегальной миграции Ей предъявлены обвинения по уголовной статье

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Сотрудники отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Перми, обслуживающего Дзержинский район, завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 30-летней уроженки Таджикистана, имеющей российское гражданство. Женщине предъявлены обвинения по ст. 322.1 УК РФ за организацию незаконной миграции.

В ходе расследования выяснилось, что с июля по октябрь 2025 года обвиняемая заключала фиктивные договоры с пятью гражданами Таджикистана, не планируя с ними трудовых отношений. Она оформила документы на своих знакомых, представив их как подсобных рабочих для ремонта квартиры на ул. Маяковского. Это было сделано для того, чтобы мужчины могли продлить регистрацию и патент, оставаясь на территории России. На самом деле, они не выполняли никаких работ. Таким образом, женщина способствовала незаконному пребыванию мигрантов в стране.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Полиция предупреждает, что подобные действия являются серьезным нарушением миграционного законодательства и влекут уголовную ответственность.

