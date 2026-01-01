Карьерный рост в 2026 году планируют 29% пермяков Чаще всего повышения ждут мужчины до 35 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис SuperJob провёл опрос о карьерных ожиданиях жителей Перми в 2026 году. Выяснилось, что в краевом центре на повышение в должности рассчитывают 29% работников.

Мужчины демонстрируют более высокий уровень карьерного оптимизма: 34% из них планируют получить повышение, в то время как среди женщин этот показатель составляет лишь 24%.

Возраст играет значительную роль в определении карьерных амбиций. Среди молодых сотрудников до 35 лет 36% ожидают продвижения по службе. В возрастной группе 35-44 года 33% верят в карьерный рост, при этом 7% из них недавно получили повышение. Среди работников старше 45 лет этот показатель снижается до 18%.

Работники с высшим образованием чаще рассчитывают на повышение по службе (35%), чем те, кто имеет только среднее профессиональное образование (24%).

