Елена Синица В семи территориях Пермского края пройдут выездные дни донора В частности, выездная бригада посетит Очёр, Уинское, Лысьву и Осу Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Выездные дни донора в январе пройдут в семи территориях Пермского края. В частности, выездная бригада посетит Очёр, Уинское, Лысьву, Осу, Барду, Губаху и Нытву, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве напомнили, что донором стать может любой здоровый человек старше 18 лет, весом свыше 50 кг. Отмечается, что за год сдать кровь мужчины могут не более пяти раз, а женщины — не более четырёх. Между донациями должно пройти не менее 60 дней.

Чтобы сдать кровь, нужно предоставить паспорт и номер СНИЛС. Кроме этого, важно иметь российское гражданство или проживать в РФ на законных основаниях не менее года. После донации каждому выдаётся справка, которая позволяет получить два дня отдыха с сохранением среднего заработка. Также предоставляется денежная компенсация (1057 руб.) на питание.

Напомним, за 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. С другими рекомендациями для доноров можно ознакомиться по ссылке, с информацией о противопоказаниях — здесь.

Предварительное обследование перед сдачей крови не требуется, его проводят сотрудники Службы крови в день обращения. С графиком выездов можно ознакомиться на сайте.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.