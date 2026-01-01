На Кипре пропал экс-глава прикамского «Уралкалия» Владислав Баумгертнер перестал выходить на связь 7 января Поделиться Твитнуть

Фото: Даниил Иванов / Коммерсантъ

На Кипре развернуты поиски бывшего руководителя компании «Уралкалий» (Березники, Пермский край) — 56-летнего Владислава Баумгертнера. Согласно информации, предоставленной кипрской полицией, его исчезновение произошло 7 января в районе Лимасола (юг острова). Операция по поиску пропавшего началась 10 января.

В заявлении полиции Республики Кипр говорится, что Баумгертнер не выходит на связь с 7 января 2026 года, с момента исчезновения по месту его проживания в Лимасоле. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, способной помочь в его обнаружении, связаться с ними.

Сообщение о пропаже Баумгертнера поступило в полицию от его коллеги, поскольку он перестал отвечать на её звонки. Последний известный сигнал его мобильного телефона был запеленгован в труднодоступном прибрежном районе, неподалеку от д. Писсури, в западной части региона Лимасол. 10 января специалисты поисково-спасательной службы, возглавляемые Михалисом Мускаллисом, провели обследование сложной местности близ Писсури.

В поисковой операции задействованы сотрудники правоохранительных органов, спасатели управления гражданской обороны Лимасола и добровольцы. Для обследования местности используются вертолет и беспилотные летательные аппараты. 11 января зона поиска была расширена, но из-за неблагоприятных погодных условий в виде сильного ливня работы были временно приостановлены. По данным местного издания Philenews, поисковые мероприятия возобновятся 12 января.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.