«Роснефть» подала иск к пермскому производителю химикатов на 5,6 млн рублей Причины претензий пока не разглашаются

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», направленный против пермского ООО «Альфа-Синтез», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на портал «Электронное правосудие».

Компания «Роснефть» требует взыскать с ответчика штраф 5,6 млн руб. Причины претензий пока не разглашаются. Суд установил, что заявление было подано с нарушениями, и вернул его для доработки до 26 января.

ООО «Альфа-Синтез», основанное в 2015 году в Перми, занимается оптовой продажей промышленных химикатов, а также производством красок, лаков и эмалей. Соучредителями компании, каждый из которых владеет 50% акций, являются Наталья Кустова и Михаил Петров. Михаил Петров также занимает пост генерального директора. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 25 млн руб., а выручка достигла 9,7 млрд руб.

