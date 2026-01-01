Елена Синица Мошенники стали обманывать россиян под предлогом помощи в поиске пропавших в зоне СВО Аферисты выдают себя за представителей общественных организаций Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом помощи в поиске пропавших в зоне СВО родственников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию от МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что аферисты выдают себя за представителей общественных организаций, которые якобы готовы помочь людям найти родных и близких, которые пропали во время специальной военной операции на Украине. Для этого они отправляют файлы для скачивания — например, в формате Приказ 18.02.apk, Поиск_СВО.apk, Список(2025).apk. Они уверяют, что это документы или специализированные приложения с данными о военнослужащих.

После того как жертва установит вредоносное программное обеспечение, мошенники смогут получить информацию о модели устройства, абонентских номерах, операционной системе. Также они могут узнать и сведения о контактах, геолокации, СМС, появляется и возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.