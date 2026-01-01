Елена Синица
За новогодние праздники ледовый городок в Перми посетили 240 тысяч человек
В этом году там установили 10 ледовых объектов
За новогодние праздники пермский ледовый городок посетили 240 тыс. человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.
По его словам, новогоднюю ночь в городке встретили 12,5 тыс. пермяков и гостей города. В этом году в этой локации установили 10 ледовых объектов. В их числе четыре локации для фотосессий, ледовая покатушка «Голубая змейка» и пять горок. Кроме этого, появилась и специальная горка для катания на сноубордах, горных лыжах и тюбингах.
В длинные праздничные выходные в городе работали также центры досуга, парки и дома культуры. За эти дни в них состоялись 296 мероприятий. Суммарно их посетили порядка 412 тыс. человек.
«Приятно видеть, что ледовый городок и другие локации с каждым годом принимают всё больше посетителей. Каждый может найти занятие по душе», — отметил Соснин.
Напомним, ледовый городок при благоприятных погодных условиях продолжит работать до 23 февраля.
