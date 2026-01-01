За сутки в Пермском крае потушили восемь пожаров Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За сутки 11 января на территории Пермского края было ликвидировано восемь пожаров. Из них пять произошли в Перми, по одному — в Кочёвском, Горнозаводском и Добрянском муниципальных округах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Погибших нет, но есть пострадавшие, уточнили в ведомстве.

В управлении также отметили, что 11 января в Пермском крае работали 207 профилактических групп: 490 специалистов обследовали 2013 жилых объектов, провели инструктаж по пожарной безопасности с 3,3 тыс. местных жителей, распространили более 2,5 тыс. информационных листовок.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.