За сутки в Пермском крае потушили восемь пожаров

Есть пострадавшие

Поделиться
мчс пожар

  МЧС России по Пермскому краю

За сутки 11 января на территории Пермского края было ликвидировано восемь пожаров. Из них пять произошли в Перми, по одному — в Кочёвском, Горнозаводском и Добрянском муниципальных округах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Погибших нет, но есть пострадавшие, уточнили в ведомстве.

В управлении также отметили, что 11 января в Пермском крае работали 207 профилактических групп: 490 специалистов обследовали 2013 жилых объектов, провели инструктаж по пожарной безопасности с 3,3 тыс. местных жителей, распространили более 2,5 тыс. информационных листовок.


Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться