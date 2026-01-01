Елена Синица Утром 12 января Пермь сковали пробки в девять баллов Общественный транспорт отстаёт от расписания более чем на 50 минут Поделиться Твитнуть

Фото: группа ЧП Кунгур ВКонтакте

По данным сервиса «Яндекс. Карты», утром 12 января пробки в Перми оцениваются в девять баллов. Сложнее всего дорожная ситуация складывается на шоссе Космонавтов, улицах Мира, Стахановская, Чкалова и Карпинского.

Также заторы фиксируются на улицах Ленина, Пушкина, Крисанова. Придётся постоять в пробках и тем, кто проезжает через улицы Екатерининская, Пермская, Дзержинского и Строителей.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, из-за пробок общественный транспорт отстаёт от расписания более чем на 50 минут.

