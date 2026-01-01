Баскетболисты пермской «Пармы» на выезде обыграли московский «МБА-МАИ» Счёт в игре — 83:72 в пользу пермяков Поделиться Твитнуть

Фото: БК «БЕТСИТИ ПАРМА»

Пермская «Бетсити Парма» одержала победу над московским баскетбольным клубом «МБА-МАИ» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Выездная игра закончилась со счётом 83:72 (27:25, 22:5, 23:20, 11:22) в пользу пермяков.

Самым результативным игроком матча стал Брэндан Адамс из пермского клуба. Он набрал 22 очка, сделал 6 подборов, отдал 6 передач и совершил 3 перехвата. Коэффициент полезной игры — 32. Также лидерами стали Террелл Картер (20 очков, 7 подборов, 2 передачи), Александр Шашков (14 очков и 7 подборов), Виктор Сандерс (11 очков и 3 подбора).

В сезоне «Парма» выиграла 14 матчей, сейчас пермский баскетбольный клуб занимает четвёртое место в таблице Единой лиги ВТБ. «МБА-МАИ» расположились на шестой строчке (10 побед и 9 поражений).

Следующая игра «Пармы» пройдёт 16 января на домашней арене с ЦСКА.

