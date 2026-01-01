В Прикамье представили первый за 150 лет русско-коми-пермяцкий словарь Объём издания — более 21 тысячи слов Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края

В Коми-Пермяцком институте повышения квалификации работников образования презентовали новый русско-коми-пермяцкий словарь. По словам авторов проекта, словарь был создан впервые за 150 лет. В издание вошло более 21 тыс. слов. Об этом пишет ТК ВЕТТА.

Над проектом работал авторский коллектив учёных-лингвистов, преподавателей и иных специалистов в области коми-пермяцкого языка. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

В ближайшее время экземпляры словаря поступят в библиотеки Коми-Пермяцкого округа.

Словарь разработан и издан в рамках госпрограммы Пермского края «Общество и власть».

