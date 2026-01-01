В Пермском крае на пожаре погибли супруги Инцидент произошёл в Берёзовском районе Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В субботу, 10 января, в Пермском крае произошло 12 пожаров. Одно возгорание — на ул. Новой в д. Батерики — привело к смерти супругов. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в д. Батерики поступило в 6:14. На место выехали 15 пожарных и пять единиц техники МЧС. По прибытии специалисты обнаружили горение одноэтажного двухквартирного дома и построек во дворе. Погибшие супруги найдены в одной из квартир дома. До прибытия сил и техники МЧС из другой квартиры мать вывела троих детей.

Площадь пожара составила 170 «квадратов». Возгорание локализовано в 7:08. Открытое горение ликвидировано в 9:20.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Предварительно, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожности при курении погибшего мужчины. Отрабатываются и другие версии пожара.

