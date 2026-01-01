Глава СК взял на контроль дело о нападении собак на людей в Пермском крае Пострадали не менее трёх женщин Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В центральный аппарат СК России направят доклад о расследовании уголовного дела, связанного с нападением собак на людей в регионе. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. отчитаться об установленных обстоятельствах дела. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Ранее в соцсетях появилась информация, что житель п. Уральского Нывенского района выпускает на самовыгул стаю собак, которые нападают на других животных и людей. Инциденты продолжаются уже длительное время, среди пострадавших не менее трёх женщин.

Следственные органы СК России по Прикамью возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

