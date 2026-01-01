В Прикамье простятся с погибшим на СВО Евгением Азановым
Он скончался в октябре 2025 года при выполнении воинского долга
Во время специальной военной операции погиб житель села Плишкари Евгений Азанов. Об этом сообщает администрация Еловского муниципального округа.
Евгений Сергеевич родился в 1980 году в п. Оверята Краснокамского района Пермской области. Учился и работал в родном посёлке. Работал в Очере фрезеровщиком. Вскоре переехал в с. Плишкари Еловского района и работал закройщиком на швейной фабрике.
В августе 2025 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Служил старшим снайпером войсковой части в звании ефрейтора. Погиб 6 октября 2025 года при выполнении воинского долга.
Церемония прощания с бойцом пройдёт 12 января в Оверятах: в 11:00 — прощание в храме, в 12:00 — отпевание и захоронение на кладбище д. Брагино.
Администрация Еловского муниципального округа выразила соболезнования матери, жене, сыну и всем близким погибшего.
