В Прикамье простятся с погибшим на СВО Евгением Азановым Он скончался в октябре 2025 года при выполнении воинского долга Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Еловского муниципального округа

Во время специальной военной операции погиб житель села Плишкари Евгений Азанов. Об этом сообщает администрация Еловского муниципального округа.

Евгений Сергеевич родился в 1980 году в п. Оверята Краснокамского района Пермской области. Учился и работал в родном посёлке. Работал в Очере фрезеровщиком. Вскоре переехал в с. Плишкари Еловского района и работал закройщиком на швейной фабрике.

В августе 2025 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Служил старшим снайпером войсковой части в звании ефрейтора. Погиб 6 октября 2025 года при выполнении воинского долга.

Церемония прощания с бойцом пройдёт 12 января в Оверятах: в 11:00 — прощание в храме, в 12:00 — отпевание и захоронение на кладбище д. Брагино.

Администрация Еловского муниципального округа выразила соболезнования матери, жене, сыну и всем близким погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.