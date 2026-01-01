Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В торговом центре в Перми можно 11 января бесплатно посетить рождественский концерт В iMall «Эспланада» выступит хор Triumphus Vox Поделиться Твитнуть

Фото: Гюнай Мусаева/Частная филармония "Триумф"

Концертный хор Triumphus Vox, созданный при частной филармонии «Триумф», 11 января в 16:00 выступит с бесплатным рождественским концертом (0+) в торговом центре iMall «Эспланада».

Выступление пройдёт в фойе первого этажа, туда уже завезли хоровые станки. Торговый центр на время концерта отключит внутреннюю радиосеть, правда, всего на 20 минут.

В программе выступления — праздничные мелодии разных эпох, включая Carol of the Bells, A Virgin Most Pure, The Little Drummer Boy, God Rest Ye Merry Gentlemen, фрагмент мотета Иоганна Себастьяна Баха Jesu, meine Freude («Иисусе, моя радость»), русские духовные песнопения «Тропарь Рождества» и «Многая лета» и другие произведения.

Вместе с хором выступят две скрипачки и перкуссионист оркестра Пермского театра оперы и балета Роман Ромашкин.

