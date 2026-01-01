Пермский «Молот» добыл первую победу под руководством Льва Бердичевского В Воронеже команда уверенно обыграла местный «Буран» Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Хоккеисты пермского «Молота» начали 2026 год с триумфа. В Воронеже команда уверенно обыграла местный «Буран», забросив четыре шайбы при одной пропущенной.

Авторами голов у пермяков стали Павел Синявский, Андрей Мигур, Руслан Галимзянов и Владимир Михасенок. Отметим, что это первая победа обновленного тренерского штаба под руководством Льва Бердичевского, который сменил на этом посту Альберта Мальгина, ушедшего в отставку в конце прошлого года.

Лев Бердичевский после матча отметил, что ему понравилась самоотдача ребят и настрой: «Что-то немножко не получилось, но будем работать над этими моментами».

Следующий матч «Молота» запланирован на 12 января, где команда встретится с ХК «Ростов».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.