ЗАГСы в Пермском крае начали принимать заявления на «красивые» даты Особенной популярностью пользуются дни, в которых есть число 26

Константин Долгановский

Крупные отделы ЗАГС в Пермском крае начали принимать заявления на регистрацию брака в «красивые» даты заранее. Особенной популярностью пользуются дни, в которых есть цифра 26, а также те, где повторяются одинаковые числа, особенно если они выпадают на пятницу или субботу. Об этом пишет ВЕТТА.

В ближайшее время ожидается большой наплыв желающих пожениться 26 января 2026 года (26.01.2026), 14 февраля 2026 года (14.02.2026), 6 июня 2026 года (06.06.2026), 8 августа 2026 года (08.08.2026) и 26 сентября 2026 года (26.09.2026). Молодожёны считают, что такие даты придают их союзу особую ауру, делая день свадьбы необычным и значимым.

